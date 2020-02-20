Двойной питон: Марина Зудила составила эффектный змеиный look для вечеринки

Актрисе Марине Зудиной никогда не дашь ее 54 лет. Звезда не только молодо выглядит, но и внимательно следит за трендами.

В этом сезоне звериные принты по-прежнему актуальны, однако истинные модницы знают, что теперь они трансформируются, приобретая необычные цвета, гиперболизированные формы и размеры. Именно такой мегаактуальной расцветки оказалось платье у звезды, которое заметили на ней на одной из московских вечеринок.

«Нежная и харизматичная Марина Зудина не боится показывать себя в ярких образах. Вот и на этот раз она выбрала необычное платье с принтом питона. Радужная змея в наряде актрисы смотрится очень мило и женственно. К платью она подобрала абсолютно аутентичный аксессуар — сумочку с классическим питоном, сделав ставку на черные лодочки», — прокомментировала для Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Наша справка

Ольга Трофимова уже более десяти лет работает имидж-стилистом. Является шоппером ВИП-персон и личным стилистом, учит составлять модные образы в специализированном бьюти-центре.