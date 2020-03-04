«Люди так сильно переживают»: Милославская отреагировала на слова об анорексии

24-летняя актриса из фильма «Стрельцов» отреагировала на подозрения в анорексии, не оставив без внимания слова хейтеров о том, что ей не помешало бы поправиться. В комментариях к одному из свежих студийных снимков Стася Милославская заявила, что в последнее время люди стали переживать из-за ее фигуры. К слову, подруга Александра Петрова не собирается что-либо менять — она вполне довольна своей внешностью и параметрами тела.

«Люди так сильно переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать!» — добавила Стася.

В дискуссию со знаменитостью вступила одна из ее подписчиц под ником @irishkangel777.

«Вам бы поправиться… Совсем одни кости», — обратилась к актрисе поклонница, вызвав ответную реакцию Милославской. «Вам бы не лезть со своими советами», — отметила Стася.

Ко всему прочему, актриса добавила, что каждый должен жить так, как ему комфортно.

«Каждый живет так, как ему комфортно… Но лекцию о конституции тела прочла бы», — заверила Милославская, уточнив, что она не вправе кому-то что-то советовать там, где речь заходит о похудении или же наборе массы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, обоюдная симпатия между Александром Петровым и Стасей Милославской возникла на съемках фильма «Стрельцов». Со временем привязанность переросла в более серьезное чувство. В недавнем интервью актер уточнил, что последние десять лет он снимался в кино без перерыва. Так, партнер Аглаи Тарасовой в фильме «Лед-2» подумывает взять тайм-аут. Это время Александр планирует посвятить саморазвитию и осмыслению всего пройденного.

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