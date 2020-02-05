«Внешний диссонанс»: Васильев сравнил Петрова с «простачком», а его спутницу с царевной

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал совместный выход в свет актера из трилогии о Николае Гоголе — Александра Петрова — и его спутницы — Стаси Милославской.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, обоюдная симпатия двух актеров, познакомившихся на съемках новой ленты «Стрельцов», переросла в более серьезное и глубокое чувство. Свои январские каникулы звезда фильма «Т-34» провел в компании 24-летней Милославской в Таиланде. Компанию молодым людям составили их близкие друзья.
Примечательно, что Александр Васильев не оставил без внимания появление пары на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». Историк моды оценил выбранный Стасей вечерний наряд и высказался о стиле Петрова. Напомним, что ранее актер строил отношения с Ириной Старшенбаум.
«Сейчас модно не заправлять рубашку в брюки. Популярная этакая неаккуратность, небрежность. Надо сказать, что новая возлюбленная Александра Петрова, актриса Стася Милославская — просто красавица. Но у этой пары есть внешний диссонанс. Она выглядит аки царевна, в он — аки простачок, этакий Емеля. У Стаси идеальная внешность», — приводит 7days слова Александра Васильева.