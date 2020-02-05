«Внешний диссонанс»: Васильев сравнил Петрова с «простачком», а его спутницу с царевной

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал совместный выход в свет актера из трилогии о Николае Гоголе — Александра Петрова — и его спутницы — Стаси Милославской.

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Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, обоюдная симпатия двух актеров, познакомившихся на съемках новой ленты «Стрельцов», переросла в более серьезное и глубокое чувство. Свои январские каникулы звезда фильма «Т-34» провел в компании 24-летней Милославской в Таиланде. Компанию молодым людям составили их близкие друзья.

Примечательно, что Александр Васильев не оставил без внимания появление пары на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел». Историк моды оценил выбранный Стасей вечерний наряд и высказался о стиле Петрова. Напомним, что ранее актер строил отношения с Ириной Старшенбаум.