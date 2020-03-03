Без прикрас: Джиган заснял Оксану Самойлову, кормящую грудью маленького сына

Оксана Самойлова и Джиган растят трех дочерей. Они не скрывали, что мечтали о сыне. В прошлом году избранница рэпера неожиданно узнала, что снова беременна. Влюбленные сразу заказали узи и анализы, чтобы узнать пол ребенка. Артист не мог сдержать улыбку, когда узнал, что станет отцом мальчика. И вот 18 февраля в одной из клиник в Майами на свет появился их первый сын Давид. Самойлова перенесла кесарево, но уже на третий день ее с малышом выписали из клиники.

Супруга Джигана сама справляется с четырьмя детьми. Она призналась, что отказалась от няни. Более того, девушка очень быстро вернулась в форму. Оксана и сама поразилась тому, как быстро у нее исчез живот. Теперь она часто гуляет с наследниками. Дочки ей помогают ухаживать за братиком. Рэпер в свою очередь позволяет себе расслабиться, попивая прохладительные напитки и катаясь на гидроцикле, но накануне он показал дом в Майами, где отдыхает с семьей.

Джиган заснял дочерей, а также жену, которая в тот момент кормила сына грудью. Самойлова сидела на диване и кормила новорожденного малыша. Многодетная мама немного засмущалась, когда супруг навел на нее камеру. «Такая милашка!» — отметил он. На лице девушки появилась улыбка. Поклонники восхитились кадрами. Они отметили, что у артиста прекрасная семья.

«Какие вы все счастливые! Девчонки просто прелесть, ну а Давид маленький принц!», «Самый приятный момент», «Классная семья! Такая нежность», «Спасибо. Это видео просто заряжает мощной энергетикой», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Джиган настоял на том, чтобы его супруга рожала в США. Это недешевое удовольствие, но в последнее время звезды часто выбирают эту страну для родов. Так, на днях там появился на свет первенец Данилы Козловского и Ольги Зуевой. У них родилась дочь.