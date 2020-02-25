«Местная магия»: Самойлова продемонстрировала плоский живот после родов

Жена Джигана сама в шоке от скорых изменений в своей внешности.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова спустя шесть дней после родов продемонстрировала в личном блоге практически плоский живот после родов.

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«Итак, шестой день. Вот так выглядит мой живот. Я не знаю, как это происходит, но, когда я выписалась из больницы, у меня был живот, как на шестом месяце беременности. И сейчас пара дней и можно пойти на пляж, реально!» — сказала многодетная мама с удивлением.

Девушка заметила, что в этом нет ее заслуги, и попросила не хвалить за быстрое восстановление. По ее словам, после предыдущих трех родов ее живот уходил дней через 15. Свое видео Оксана подписала: «Местная магия».

Напомним, супруга музыканта выбрала для рождения своего первого сына (до этого у пары появлялись на свет только дочки) престижную клинику в Майами. Здесь ей сделали кесарево сечение, как и с предыдущими детьми. Сейчас все семейство, включая маленького Давида, наслаждается морем и солнцем в Америке.