Нескупые слезы: Самойлова показала шок и радость Джигана, узнавшего, что у него будет сын

Оксана Самойлова поделилась в Сети трогательным видео о том, как они с Джиганом узнали, что у них будет сын. Счастливая весть к ним пришла в августе прошлого года.

Поняв, что у них появится четвертый ребенок, пара поспешила сдать в клинике тест на генетику и определение пола. Им сказали, что тест будет готов дней через семь, поэтому, появившись в медучреждении на четвертый день для очередной процедур, их буквально застали врасплох. Местные администраторы решили устроить паре сюрприз и преподнесли им огромную коробку, дескать, ее просили им передать.

Открыв упаковку, Оксана и Джиган обнаружили внутри символичные синие шарики. Первые мгновения пара буквально впала в ступор. Но потом супруги сообразили, что это значит. Сказать, что они испытали непередаваемые эмоции — это ничего не сказать. Самойлова плакала от счастья, даже не стараясь скрыть своих эмоций. Музыкант крепко обнял жену.

«Понять, какие чувства мы испытали, наверное, смогут только родители трех девочек или троих мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. И даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он наш сыночек», — написала жена Джигана в Instagram.

Напомним, пара воспитывает трех дочерей. Сына Оксана родила 18 февраля в Майами, мальчика назвали Давид.