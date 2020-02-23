Новорожденный сын Джигана впервые увидел море

Малыш Давид появился на свет всего несколько дней назад.

Маленькому Давиду, сыну рэпера Джигана, повезло во многом. Во-первых, малыш, мягко говоря, был долгожданным (до него в семье музыканта родились три чудесные девочки). Во-вторых, он появился на свет в Майами и уже увидел пальмы, белый песок и море. То, о чем даже многие взрослые россияне могут только мечтать.

Первыми пляжными кадрами с сыном поделился Джиган в личном блоге.

«Доброе утро, мир!» – подписал он снимок, полный обожания.

Отметим, что в мальчике души не чает вся большая семья звезды. Дочери музыканта уже стараются участвовать в воспитании своего братишки, нянча его по очереди.

Кстати, Джиган и его супруга Оксана Самойлова – одни из немногих российских селебрити, которые стали сразу открыто показывать лицо своего новорожденного ребенка. Отечественные звезды по разным причинам обычно предпочитают скрывать малышей от людских взглядов. Так долго поступал Дмитрий Шепелев, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Виктория Лопырева и многие другие.