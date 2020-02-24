Алена Шишкова в дерзком образе с «золотыми» ботфортами стала звездой показа в Милане

Алена Шишкова некоторое время назад была возлюбленной Тимати. Они уже пять лет воспитывают общую дочку Алису. Однако рэпер обрел счастье с другой девушкой — Анастасией Решетовой, которая несколько месяцев назад родила ему сына. Тем временем блондинка строит карьеру модели. Она всегда отличалась эффектной внешностью и хрупкой фигурой. Обычно ее можно увидеть на фотосессиях для рекламных проектов, но на днях ей довелось стать звездой модного показа.

В Милане продолжается Неделя моды. Шишкова вышла на подиум в рамках шоу Philipp Plein. Она блеснула стройной фигурой в косухе с шипами, длинной футболке с принтом и ботфортах золотого цвета, доходящих до бедра. Девушка сняла наращенные волосы, поэтому предстала с короткой стрижкой. Яркий макияж завершил дерзкий образ.

Поклонники отметили, что у Алены был сложный наряд, в котором даже ходьба кажется целым испытанием, но она справилась с задачей. «Филип Плеин, какая же у них все-таки красивая одежда», «Нереальная! Самая лучшая на показе, вот реально», «Очень круто», «Вау, прекрасная», «Самая сложная одежда у Аленушки, но держалась красиво», — прокомментировали пост подписчики. Позже Шишкова показала, как готовилась к показу. Она отметила, что довольна проделанной работой.

«А шоу было действительно исторически крутое, как и вся коллекция. Конечно, среди вас нашлись хейтеры, которые критиковали меня. Каблуки подиумного образца сапог немного „ездили“, я „держала“ их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла», — написала модель.

К слову, в Милане находится и топ-модель Ирина Шейк. Она приняла участие в нескольких показах. Русская красотка после работы отрывается на вечеринках. За Неделю моды она успела порадовать поклонников, станцевав тверк три раза.