«Папины детки»: Тимати устроил домашнюю фотосессию с дочкой и сыном

Тимати несколько лет назад сделал паузу в карьере, чтобы не пропустить детство своей дочери Алисы от отношений с Аленой Шишковой. А четыре месяца назад нынешняя возлюбленная Анастасия Решетова подарила артисту сына Ратмира. Теперь звезда отечественной сцены заботится о двух детях. Он уже успел познакомить младшего наследника с океаном, а дочку Тимати давно научил стоять на доске для серфинга. Дети артиста уже знакомы и порой проводят время вместе.

Накануне рэпер устроил домашнюю фотосессию. Он позировал на диване со своими детьми. Сначала Тимати покормил сына из бутылочки, а потом к ним присоединилась пятилетняя Алиса. Она наблюдала за братиком и переглядывалась с отцом. Каждому из наследников Тимати подарил поцелуй.

«Коротко о главных в жизни достижениях», — подписал снимки артист.

Поклонники продолжают спорить, на кого больше похож Ратмир. Сами родители признавались, что мальчик похож и на маму, и на папу. Также бабушка детей Симона Юнусова утверждала, что Алиса приняла брата и не ревнует отца, но поклонники заподозрили, что ревность присутствует. «Оба ваши копии», «Кажется, Алиса ревнует», «Тимуровна и Тимурович», «Папины детки», «Такой ревнивый взгляд», «Дочка — копия папа, а сын — мама», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Тимати стал встречаться с Решетовой вскоре после того, как расстался с Шишковой. Они редко говорят о личной жизни. Уже давно ходят слухи, что пара тайно сыграла свадьбу, но подтверждений этому не последовало. С бывшей возлюбленной артист продолжает общаться, но при этом он не пригласил девушку познакомиться с новым членом семьи.