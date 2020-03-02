Невестка Орбакайте провела уикенд с друзьями вблизи бывшей дачи Пугачевой

Невестка Орбакайте вместе с мужем и близкими друзьями провела уикенд вблизи бывшей дачи Аллы Борисовны. 22-летняя Алена Краснова в компании Никиты Преснякова устроила пикник на природе. Судя по геолокации в stories модели, они отдыхали на Истринском водохранилище.

Молодые люди развели костер, предусмотрительно взяв с собой дрова и спички. Не забыла возлюбленная солиста группы Multiverse и про термос. На личной страничке микроблога девушка поделилась свежим снимком, выступив в качестве автора фото.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, на Истре находится бывшая дача Примадонны отечественного шоу-бизнеса Аллы Пугачевой. Вместе с мужем Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой певица обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале отстроил на выбранном ими участке особняк с большим количеством комнат. По словам шоумена, когда к ним гости приезжает Кристина Орбакайте со своей семьей, мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и семилетней дочкой Клавой, они располагаются в личных апартаментах.

В одном из интервью Примадонна уточнила, что за ее дачей на Истре приглядывает Никита вместе со своей супругой Аленой Красновой. Избранница музыканта не скрывает: когда они долго не выезжают за город, она начинает скучать по безмятежному отдыху на природе.

К слову, новогоднюю ночь Алена и Никита вместе с друзьями также отпраздновали на Истре. Однако зимние каникулы пара решила провести на Бали.