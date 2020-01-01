Хлопушки и конфетти: жена Преснякова позировала на вечеринке в бальном платье

Невестка Орбакайте устроила новогоднюю вечеринку на бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса. За особняком Аллы Борисовны на Истре приглядывает ее старший внук — 28-летний Никита Пресняков. Юноша не стал возражать против того, чтобы провести уикенд за городом в компании самых близких друзей. Перед гостями 22-летняя Алена Краснова предстала в бальном платье с пышной юбкой из органзы. Образ девушки дополнили крупные серьги. Сын Кристина Орбакайте ради модного кадра с женой надел белую сорочку и классический черный костюм. На фотосессии не обошлось без хлопушек и конфетти.

Невестка Пугачевой пожелала подписчикам и друзьям счастья в новом 2020 году. В беседе с поклонниками Алена подметила, что с нетерпением ждет того момента, когда они с Никитой отправятся в горы. Девушка мечтает встать на сноуборд. Несколько дней Краснова проведет на Истре. По словам модели, вместе с супругом они планируют насладиться прогулками на свежем воздухе, тишиной, отсутствием городской суеты и уютными вечерами у камина.

В недавнем интервью сын Орбакайте рассказал о том, почему он так и не вернулся в Америку. После учебы в Штатах музыкант обосновался на родине. Его переезд был связан с личными вопросами. Однако позже Никита создал собственную группу Multiverse и сыграл свадьбу. По словам певца, все эти обстоятельства привязали его к дому.