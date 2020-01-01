НОВОСТИ

Хлопушки и конфетти: жена Преснякова позировала на вечеринке в бальном платье

22-летняя Алена Краснова отдала предпочтение алому оттенку.

Хлопушки и конфетти: жена Преснякова позировала на вечеринке в бальном платье
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Невестка Орбакайте устроила новогоднюю вечеринку на бывшей даче Примадонны отечественного шоу-бизнеса. За особняком Аллы Борисовны на Истре приглядывает ее старший внук — 28-летний Никита Пресняков. Юноша не стал возражать против того, чтобы провести уикенд за городом в компании самых близких друзей. Перед гостями 22-летняя Алена Краснова предстала в бальном платье с пышной юбкой из органзы. Образ девушки дополнили крупные серьги. Сын Кристина Орбакайте ради модного кадра с женой надел белую сорочку и классический черный костюм. На фотосессии не обошлось без хлопушек и конфетти.

Невестка Пугачевой пожелала подписчикам и друзьям счастья в новом 2020 году. В беседе с поклонниками Алена подметила, что с нетерпением ждет того момента, когда они с Никитой отправятся в горы. Девушка мечтает встать на сноуборд. Несколько дней Краснова проведет на Истре. По словам модели, вместе с супругом они планируют насладиться прогулками на свежем воздухе, тишиной, отсутствием городской суеты и уютными вечерами у камина.

В недавнем интервью сын Орбакайте рассказал о том, почему он так и не вернулся в Америку. После учебы в Штатах музыкант обосновался на родине. Его переезд был связан с личными вопросами. Однако позже Никита создал собственную группу Multiverse и сыграл свадьбу. По словам певца, все эти обстоятельства привязали его к дому.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хлопушки и конфетти: жена Преснякова позировала на вечеринке в бальном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: