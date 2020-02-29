«Семейные чудачества!»: Лиза и Гарри Галкины в устрашающих костюмах «напугали» Пугачеву

Максим Галкин недавно свозил детей на горнолыжный курорт в Италии. Лиза и Гарри за несколько дней освоили катание на лыжах. Сын шоумена под конец отдыха стал обгонять всех на трассе и приходить к финишу первым.

В конце февраля семья воссоединилась. Юморист поделился трогательным фото, на котором его супруга Алла Пугачева обнимает наследников. По неизвестным причинам Примадонна за границу не ездила. Возможно, что она не захотела лишний раз лететь на самолете.

Похоже, что дети были так рады возвращению домой, что вечером устроили игры с переодеванием. Они предстали в устрашающих костюмах. Лиза облачилась в черное платье и маску, став ведьмой, а ее брат в белоснежном костюме предстал в роли привидения.

«Что это? Кто это?» — подыгрывала детям Пугачева. Она делала вид, что не узнает малышей. В комнате появилась и помощница артистки, которая и придумала забаву с переодеванием.

Девушка в черных одеяниях присоединилась к игре. «А я старая ведьма», — заявила она. «Хорошо, что не ночью», — отметила Алла Борисовна. Она уже не могла сдерживать смех.

«Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!» — подписал ролик Галкин.

Многие поклонники признались, что пришли в восторг от ролика. Некоторые в шутку отметили, что замок не может быть без привидений. «Привидения замка Галкинвиль. Дикое, но симпатичное», «Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома», «Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью», «С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачества! Это и есть счастье!», «Хорошая няня», — прокомментировали пост подписчики.