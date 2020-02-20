«Всех обогнали!»: Галкин запечатлел, как сын Гарри превзошел сестру на горнолыжной трассе

Максим Галкин несколько дней назад привез детей на горнолыжный курорт. Как позже выяснилось, звездная семья отдыхает в Италии, у Доломитовых Альп. Лиза и Гарри с малых лет умеют плавать, а также изучают несколько языков. На этот раз под руководством тренера и под надзором отца они стали обучаться катанию на лыжах. У них сразу начало получаться, но многие заметили, что наследник Примадонны быстрее осваивает этот вид спорта.

Шестилетний Гарри уже на третий день начал прыгать с трамплина. А вот его сестра не была так сильно воодушевлена катанием по заснеженным склонам. А накануне Галкин показал новое видео, на котором запечатлел триумф сына. Мальчик прошел горнолыжную трассу быстрее всех, красиво скатываясь и обходя препятствия.

«Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и еще кучу незнакомых людей», — отметил юморист.

Когда сын Примадонны дошел до финиша, то от радости махал руками и улыбался. «Вот это спортсмен!» — восхитился им отец. «Всех обогнали! Yes!» — не скрывал эмоций Гарри. Поклонники поинтересовались, как долго ребенок осваивал горные лыжи. «Три дня», — заверил Максим.

Пользователи Сети выразили свое восхищение и одарили мальчика комплиментами. «Круче папки спустился», «У меня аж голова закружилась», «Просто умничка», «Супер Семья! Вот это отношения!», «Какой умничка, так быстро научился», «Обалдеть! Это круто! Супер! Просто молодец!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Галкин тоже катается со склонов, а вот его жена не была замечена на курорте. Не исключено, что Алла Пугачева предпочла остаться в своем замке, так как не любит перелеты. Обычно она путешествует на поезде.