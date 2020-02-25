Вдова Владислава Галкина отпраздновала юбилей и поставила моноспектакль

Вдова актера Владислава Галкина, который ушел из жизни десять лет назад, актриса Дарья Михайлова отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 55 лет. Отметим, что долгое время о женщине не было никаких новостей. Ходили даже слухи, что она уехала из страны. Якобы она уже давно живет в Германии, где вышла замуж.
Впрочем, эта информация оказалась недостоверной. Совсем недавно Михайлова сыграла главную роль в моноспектакле по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог». Причем она выступила режиссером-постановщиком.
О Дарье Михайловой также известно, что она сейчас занимается собственными сценическими проектами. Актриса за свою творческую карьеру сыграла более шестидесяти ролей в кинолентах. Вдова Владислава Галина руководит актерской мастерской в Институте современного искусства.
Отметим, что интервью прессе женщина не дает. Себя она называет свободным художником. Кстати, перед премьерой «Тюремного психолога» с прессой она все же пообщалась. Правда, разговор шел исключительно о постановке. Владислава Галкина Михайлова в беседе с акулами пера не вспоминала, сообщает «АиФ».