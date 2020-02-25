Вдова Владислава Галкина отпраздновала юбилей и поставила моноспектакль

25 февраля 2020 года исполнилось десять лет, как талантливый актер ушел из жизни.

Вдова актера Владислава Галкина, который ушел из жизни десять лет назад, актриса Дарья Михайлова отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 55 лет. Отметим, что долгое время о женщине не было никаких новостей. Ходили даже слухи, что она уехала из страны. Якобы она уже давно живет в Германии, где вышла замуж.

Впрочем, эта информация оказалась недостоверной. Совсем недавно Михайлова сыграла главную роль в моноспектакле по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог». Причем она выступила режиссером-постановщиком.

О Дарье Михайловой также известно, что она сейчас занимается собственными сценическими проектами. Актриса за свою творческую карьеру сыграла более шестидесяти ролей в кинолентах. Вдова Владислава Галина руководит актерской мастерской в Институте современного искусства.

Отметим, что интервью прессе женщина не дает. Себя она называет свободным художником. Кстати, перед премьерой «Тюремного психолога» с прессой она все же пообщалась. Правда, разговор шел исключительно о постановке. Владислава Галкина Михайлова в беседе с акулами пера не вспоминала, сообщает «АиФ».