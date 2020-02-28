«Хороший день дома»: Галкин поделился снимком, как Пугачева нежно обнимает детей

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал снимок, на котором его супруга Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева нежно обнимает их близнецов шестилетних Лизу и Гарри.

«Хороший день дома». Максим Галкин

На фотографии можно увидеть, как Гарри Галкин смотрит в телефон. А вот Лиза, как настоящая актриса, красиво позирует фотографу-отцу. Алла Пугачева просто улыбается, обнимая при этом своих наследников.

больше по теме В Сеть попал снимок, как Пугачева кормит Галкина блинчиками На фотографии муж и жена абсолютно счастливы.

Отметим, что осенью нынешнего года Лиза и Гарри Галкины уже должны пойти в первый класс. Ранее Максим Галкин отмечал, что они еще не определились со школой, в которой будут учиться ребята.

Лиза и Гарри растут разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции. Более того, к своим шести годам сын и дочь Примадонны уже неплохо выучили французский язык. К ним специально приходит репетитор, который с ними занимается. Сама Пугачева отмечала, что французский язык не знает, поэтому не понимает, что говорят ребята.