Без фотошопа: Самойлова показала фигуру в мини-бикини спустя неделю после кесарева

Модель сама поражена тому, как быстро у нее исчез живот.

Оксана Самойлова и Джиган состоят в браке много лет. Они стали одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. Супруги не скрывали, что мечтали о сыне.

18 февраля у пары появился долгожданный мальчик Давид. На этот раз Оксана предпочла рожать в Майами по настоянию мужа. Модель была поражена, когда ее выписали на третий день после кесарева сечения.

Дочери Джигана обрадовались рождению братика. Они окружили его вниманием и заботой. Младшая девочка даже стала засыпать прямо за завтраком. Самойлова уже на пятый день после радостного события поразила поклонников стройной фигурой в спортивном костюме. Сама девушка назвала это «местной магией».

Еще больше модель удивила публику, когда показала, как выглядит в купальнике. От живота не осталось и следа. Она практически вернулась в прежнюю форму.

Чтобы никто не обвинил ее в использовании фотошопа, Оксана опубликовала видео, на котором дефилирует по пляжу в мини-бикини шоколадного цвета. «Не хочу выкладывать фотку, что бы не было «фотошоп», — отметила она.

«Сегодня 7-й день после КС (кесарево сечение — Прим. ред.). Где мой живооот? Как он мог так быстро втянуться обратно? Я ж не делаю ничего специального и особенного. Я даже бандаж пока что не ношу (2 недели сказали не носить) и ем я все подряд и кормлю», — поделилась девушка.

Жена Джигана отметила, что в первые дни у нее еще был живот, а потом он стал исчезать.

«Так дню к 10-му у меня и пресс сам по себе появиться может», — пошутила она.

Поклонники назвали это чудом. «Классно, мечта любой женщины!», «Нет, не фотошоп, ведьма!», «Это не мальчик, это Майами», «Когда фигура после 4 ребенка только недавно родившегося лучше, чем у девчонок 18-20 лет», «Неприлично так выглядеть после родов», — стали писать подписчики.