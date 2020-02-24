Самойлова поразила стройной фигурой в спортивном костюме спустя пять дней после родов

Оксана Самойлова и Джиган еще перед Новым годом уехали в Майами. На тот момент супруга артиста уже не скрывала свою беременность. У пары уже подрастают дочери: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя. 18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого назвали Давидом. Девушка сразу рассказала, что чувствует себя хорошо после кесарево сечения. Для нее роды в США были в новинку. Еще больше ее удивило то, что врачи выписали их с ребенком на третий день после операции.

День защитника отечества Самойлова провела дома. Она вместе с дочками поздравила уже не только Джигана, но и малыша Давида. Наследницы супругов полюбили брата с первых минут знакомств, но позже младшая Майя всем своим видом дала понять, что поменявшееся положение вещей не совсем ее устраивает, так как раньше она была самой младшей в семье. Более того, она стала быстро утомляться и заснула прямо за столом во время завтрака, что ее мама успела запечатлеть на видео.

А после праздника Оксана отправилась на первую серьезную прогулку с детьми. Они побывали в парке, где живут фламинго, кенгуру и другие животные. Жена Джигана предстала в майке кремового цвета и алом спортивном костюме, который позволил похвастаться стройной фигурой.

«Сегодня 5 день после КС. По идее в Москве меня бы еще даже не выписали из больницы, а тут у нас уже прошла целая жизнь», — отметила Самойлова.

Поклонники были поражены тому, как выглядит модель. Они отметили, что девушка ничуть не поправилась. «Незаконно иметь такую фигуру на 5-й день после кесарева», «Как можно так выглядеть после 4-х детей?», «Вы вообще рожали?! Очень круто выглядите», — восхитились подписчики.