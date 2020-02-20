«Мы уже едем домой!»: Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном

18 февраля в семье Джигана произошло радостное событие. Он стал отцом в четвертый раз. Супруга подарила ему долгожданного наследника. Мальчика они назвали Давидом. Это стало настоящим счастьем для рэпера, так как у него подрастают три дочки. К слову, именно он настоял на том, чтобы жена рожала в США. Раньше девушка выбирала российские клиники. По этой причине еще до Нового года влюбленные приехали в Майами.

Джиган присутствовал на родах и перерезал пуповину. Уже на следующий день она вышла на связь с поклонниками и поведала, что чувствует себя хорошо. Ее удивило, как дотошны американские врачи. В это время ее муж отдыха у бассейна с дочками. И вот на третий день нахождения в клинике Самойлова сообщила, что ее выписывают.

«Представляете, мы сегодня уже выписываемся! Это получается позавчера была операция, вчера один день и сегодня у нас уже готовы документы. Мы собрали вещи, ждем, чтобы нас забрали. Это вообще так офигенно. Никаких мучений неделю в больнице! Мы уже едем домой!», — поделилась она радостью.

Оксана также показала трогательный кадр с наследником. Лица ребенка родители решили не скрывать. Многие поклонники рады за пару. Они признались, что держали кулачки, чтобы у Джигана появился сын. Напомним, что о своей беременности Самойлова объявила осенью 2019 года. Она не стала скрывать, что это событие стало для нее неожиданным, так как они не планировали еще одного ребенка в ближайшие годы.