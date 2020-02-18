Оксана Самойлова родила Джигану четвертого ребенка

Многодетная мать Оксана Самойлова родила супругу – рэперу Джигану — мальчика. Малыш появился на свет 18 февраля в клинике Майами. В момент родов исполнитель находился недалеко от жены и первым взял долгожданного наследника на руки, а также перерезал пуповину.

Своим счастьем Джиган поспешил поделиться с фолловерами. Рэпер рассказал, что мальчику дали имя Давид. Обнародовал счастливый отец и первое фото малыша. На нем радостный Джиган держит укутанного в полотенце ребенка на руках. Чтобы новому человеку было не холодно, на него надели шапочку.

Многие фолловеры поспешили поздравить Джигана с пополнением в семье. Давид стал четвертым ребенком пары – сейчас Оксана вместе с супругом уже воспитывают трех девочек – Ариэлу, Лею и Майю. Сын стал для артиста долгожданным.

Ранее Оксана Самойлова обещала фолловерам родить до 23 февраля. Подобным образом модель ответила на многочисленные комментарии о том, что она «не уложилась в срок» и не подарила мужу ребенка на День святого Валентина.