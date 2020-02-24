«Умная девочка»: Топурия показала, как ее четырехлетняя дочь занимается русским языком

Кети Топурия в прошлом году раскрыла свой роман со Львом Деньговым. Певица рассказала, что познакомились они на празднике в честь дня рождения дипломата. Постепенно общение по телефону переросло в нечто большее. Сейчас пара уже живет вместе в особняке. Рядом с артисткой постоянно находится ее четырехлетняя дочка Оливия от первого брака со Львом Гейхманом. По всей видимости, девочка нашла общий язык с избранником мамы, у которого тоже есть дети.

Обычно Топурия редко публикует снимки с наследницей, но накануне в аккаунте девочки она разместила трогательный ролик. В кадре Оливия в голубом джемпере и с косичками стоит у миниатюрной доски. Она пишет под диктовку текст предложение. Девочка без ошибок написала текст. «Молодец», — похвалила ее преподавательница.

А вот поклонники обратили внимание, что даже на занятиях по русскому языку девочка предстает нарядная. Они заметили, что у нее сделан маникюр и накрашены ногти, а также красуется колечко на пальчике. «Умная девочка», «Маникюр, колечко, умничка», «А ногти-то какие», «Наша куколка и лапочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в последнее время ходят слухи, что Кети скоро подарит Оливии братика или сестренку. Поклонники разглядели у артистки округлившийся живот, а в СМИ появилась информация, что она находится уже на седьмом месяце беременности, но пытается скрыть этот факт. Однако пока официально Топурия не подтвердила слухи об интересном положении.