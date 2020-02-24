«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Умная девочка»: Топурия показала, как ее четырехлетняя дочь занимается русским языком

Поклонники считают, что девочка растет модницей, как ее мама. Даже на уроке малышка выглядела безупречно.

«Умная девочка»: Топурия показала, как ее четырехлетняя дочь занимается русским языком
Кети Топурия с дочкой. фото: instagram.com/olivia_geykhman/

Кети Топурия в прошлом году раскрыла свой роман со Львом Деньговым. Певица рассказала, что познакомились они на празднике в честь дня рождения дипломата. Постепенно общение по телефону переросло в нечто большее. Сейчас пара уже живет вместе в особняке. Рядом с артисткой постоянно находится ее четырехлетняя дочка Оливия от первого брака со Львом Гейхманом. По всей видимости, девочка нашла общий язык с избранником мамы, у которого тоже есть дети.

Обычно Топурия редко публикует снимки с наследницей, но накануне в аккаунте девочки она разместила трогательный ролик. В кадре Оливия в голубом джемпере и с косичками стоит у миниатюрной доски. Она пишет под диктовку текст предложение. Девочка без ошибок написала текст. «Молодец», — похвалила ее преподавательница.

А вот поклонники обратили внимание, что даже на занятиях по русскому языку девочка предстает нарядная. Они заметили, что у нее сделан маникюр и накрашены ногти, а также красуется колечко на пальчике. «Умная девочка», «Маникюр, колечко, умничка», «А ногти-то какие», «Наша куколка и лапочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в последнее время ходят слухи, что Кети скоро подарит Оливии братика или сестренку. Поклонники разглядели у артистки округлившийся живот, а в СМИ появилась информация, что она находится уже на седьмом месяце беременности, но пытается скрыть этот факт. Однако пока официально Топурия не подтвердила слухи об интересном положении.

Тэги

Звездные детиЗвездный стильКети ТопурияОливия Гейхман
Loading...