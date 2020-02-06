«Мамина копия»: Кети Топурия показала подросшую дочку в домашней обстановке

Кети Топурия больше не скрывает роман с Львом Деньговым. Она познакомилась с дипломатом на вечеринке в честь его дня рождения. В итоге мужчина смог обаять певицу. В последнее время поклонники стали подозревать артистку в беременности, так как она стала носить одежду свободного кроя. К слову, у нее уже есть ребенок от прошлых отношений — дочь Оливия Гейхман.

больше по теме Кети Топурия облачилась в платье свободного кроя на фоне слухов о беременности Певица продолжает интриговать поклонников.

Еще недавно Кети жила в одном доме с мамой, но теперь перебралась в роскошный особняк, который украшала к Новому году вместе с наследницей. Каждую свободную минуту артистка старается уделять своему ребенку. К слову, четырехлетняя девочка уже пытается краситься и одевается не менее стильно, чем мама. На днях Топурия поделилась редким фото с подросшей наследницей.

В кадре сама певица сидит на диване в футболке и вязаной кофте. Черные лосины дополнили домашний аутфит. Малышка Оливия предстала в коготках и вязаном джемпере. На ее голове красовалась косичка. Кети призналась, что пользуется услугами вызова врача на дом, когда это необходимо. Она тщательно следит за здоровьем дочки.

Поклонники не только восхитились семейной идиллией, но и поразились тому, как Оливия похожа на маму. «Какая она лапушка! Пусть никогда не болеет», «Доченька такая милашечка у вас!», «Как же вы похожи!», «Вы очень милая, заботливая и красивая мама», «Мамина копия», «Ого, одно лицо», «Это точно твоя дочь? Вы точно не сестра!» — прокомментировали пост подписчики.