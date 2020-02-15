Кети Топурия в платье с завышенной талией не смогла скрыть изменений в фигуре

Кети Топурия в прошлом году перестала скрывать роман с дипломатом Львом Деньговым. По словам певицы, она познакомилась с избранником, когда приехала выступить на вечеринке в честь его дня рождения. Позже они стали созваниваться, а потом встречаться. Сейчас влюбленные живут вместе в большом доме. Рядом с артисткой находится ее дочь Оливия от прошлых отношений. У избранника певицы тоже есть дети от первой жены.

Еще в январе многие стали подозревать, что Кети беременна. Она стала носить наряды объемного кроя, которые легко скрывают изменения в фигуре. Сама девушка не комментирует слухи об интересном положении. Примечательно, что когда она ждала первенца, то скрывала беременность до последнего. А накануне Кети приняла участие в концерте «МУЗ-ТВ» в Кремле.

Топурия появилась на публике в платье макси цвета фуксия с завышенной талией и ниспадающими рукавами, а также с глубоким декольте и разрезом до бедра. Поклонники отметили, что у певицы увеличился бюст, а когда артистка вышла на сцену, то многие разглядели у нее округлившийся живот, несмотря на наряд достаточно свободного кроя. Поклонники даже стали поздравлять девушку в соцсетях со скорым пополнением.

Поклонники восхитились ее образом: «Королева бала», «Очень красиво и шикарно», «Неотразима». Напомним, что ранее также друзья артистки заверили, что она готовится к свадьбе. По неподтвержденной информации, торжество состоится в начале лета. Отметим, что в прошлый раз Кети уезжала рожать в Майами. По ее словам, тогда на нее повлияла погода в Москве. Зиму она решила сменить на более теплый климат.