Топурия появилась на концерте от «МУЗ-ТВ» в платье с открытыми плечами

Находящаяся на поздних сроках беременности Кети Топурия появилась на мероприятии от «МУЗ-ТВ» в пышном платье с открытыми плечами. Наряд с трудом скрывал большой живот 33-летней певицы. Несмотря на то, что скрывать ожидание малыша становится все труднее, Кети факт беременности по-прежнему не подтвердила, а изменившуюся фигуру артистка предпочитает прятать под балахонистыми вещами.

Так, для Дня всех влюбленных Топурия выбрала розовое платье с открытыми плечами в пол как у диснеевской принцессы Белль. Некое подобие корсета эффектно подчеркнуло пышные формы исполнительницы, а завышенная талия добавила и без того высокой девушке роста. Низ был украшен плиссировкой, а сквозь экстремально высокий вырез было видно стройные ноги звезды.

На ноги Топурия предпочла надеть босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками. Волнистые волосы Кэти предпочла частично собрать сзади.