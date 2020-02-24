«Красота нереальная»: Нино Нинидзе сверкнула грудью в черном сарафане

Нино Нинидзе весной прошлого года подала на развод со звездой «Диверсанта» Кириллом Плетневым. Вскоре после этого она начала строить отношения с Максимом Виторганом, который на тот момент уже расстался с Ксенией Собчак. Влюбленные первое время скрывали роман, но потом стали публиковать совместные фото и выходить в свет вместе. Более того, артист познакомил новую избраннику со своими детьми от разных жен. У девушки, к слову, тоже есть сын Александр.

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Последние выходные зимы пара провела в Санкт-Петербурге. Там они посетили музеи и сделали трогательные совместные фото. Дочь звезды фильма «Небесные ласточки» Ии Нинидзезаверяет, что счастлива с 47-летним актером. Более того, ранее на ее заветном пальчике поклонники заметили кольцо, похожее на помолвочное. Однако пока слухи о скорой свадьбе не подтвердились.

Влюбленные вышли в свет. Они провели время в компании друзей — Александра Цыпкина, Оксаны Лаврентьевой, Ольги Сутуловой и другими известными персонами Дружная компания насладилась пьесой-балетом «Три товарища?». А потом в гостиничном номере звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова также потанцевала вместе с Нинидзе под хиты Земфиры.

После такого, казалось, что Нино уже ничем не сможет удивить, но на свежем снимке она предстала в черном сарафане с принтом. Девушка приняла соблазнительную позу, наклонившись, и показала обнажившуюся грудь. «О мужчины… мужчины!», — кокетливо написала она.

Фигурой актрисы восхитилась 42-летняя актриса МХАТа имени Чехова Кристина Бабушкина. «Красивучая, зараза», — высказалась она. Поклонники тоже едва смогли подобрать слова. «Вау! Какой фирмы платье!», «Нереальная и сарафан — отпад», «Наградили же родители красотой такой», «Ого, красота нереальная», — прокомментировали пост подписчики.