Нино Нинидзе «засветила» роскошное кольцом на безымянном пальце

Максим Виторган год назад развелся с Ксенией Собчак. Осенью того же года светская львица вышла замуж за нового избранника Константина Богомолова. Влюбленные пока живут раздельно, но вскоре должны переехать жить в новый особняк, который строит телеведущая. Тем временем Виторган тоже обзавелся новой пассией. Летом прошлого года он стал встречаться с Нино Нинидзе. В тот момент девушка уже подала на развод со звездой «Диверсанта» Кириллом Плетневым.

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Влюбленные не раз отправлялись в совместные путешествия и даже познакомили детей друг друга между собой. Несколько дней назад Нинидзе поделилась трогательным фото с актером. В кадре они лежали в обнимку друг с другом. Примечательно, что вскоре после этого актриса разместила снимок, на котором засветила кольцо на безымянном пальце. Украшение, по всей видимости, с драгоценным камнем элегантно смотрелось на руке звезды.

Поклонники сразу заметили обновку и стали поздравлять Нино со скорой свадьбой. Правда пока ни Максим, ни его возлюбленная не объявляли официально о помолвке. «Колечко…хорошая новость, счастья вам», «Забыли добавить: «…и мое новое кольцо«. Или оно старое?», «Ты и кольцо красивейшие», «А на кольцо… и внимание не обратила…. а если, это так?…. то, должна же быть справедливость на земле….. как мог Максим вляпаться в такое…. бес попутал….. очень рада за вас», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Нинидзе младшей Виторгана на 19 лет. У девушки подрастает сын Александр от прошлых отношений. У ее избранника уже трое детей: дочь Полина, сын Даниил от первой жены и сын Платон от Собчак. Со всему наследниками Максим поддерживает теплые отношения.