Виторган уединился с Нинидзе на элитном курорте в Омане

Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак устроили своеобразное соревнование – кто отдохнет с новым избранником круче. Недавно светская львица вернулась с Мальдив, где чудесно провела время с новым мужем Константином Богомоловым и сыном от прежнего брака Платоном.

И вот в путь отправился бывший муж Ксении Анатольевны. Максиму Виторгану компанию составила его девушка Нино Нинидзе, детей артисты брать с собой не стали. Пара выбрала для отдыха экзотическое направление – государство в Передней Азии Оман, обосновавшись в столичном спа-отеле.

Пятизвездочная гостиница располагается на берегу Оманского залива, имеет полукилометровый пляж. И слывет отличным местом для отдыха влюбленных парочек. В феврале стоимость номера для двоих здесь колеблется от 20 до 45 тыс. рублей в сутки.

И, если говорить о стоимости путевок, в негласном соревновании Собчак и Виторгана пока побеждает первая. Аренда ее виллы, по данным КП, обходилась телеведущей в 1,5 млн рублей.

Впрочем, как известно, счастье складывается совсем из других составляющих, судя по кадрам, которые Максим и Нино выкладывают в свои блоги, пара безмерно рада быть вместе.