«Вот оно, счастье»: Виторган показал на фото свое отношение к Нинидзе

В настоящее время пара отдыхает на экзотическом курорте Аравийского полуострова.

Максим Виторган устроил для себя и своей девушки Нино Нинидзе романтическое путешествие к морю и солнцу. Как человек нестандартный, место отдыха он тоже выбрал оригинальное – государство Оман в Азии.

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Артистический любовный дуэт решил обойтись на отдыхе без детей и полностью посвятить это время друг другу. Судя по всему, паре есть чем заняться вместе – они редко появляются в Сети и балуют своих поклонников снимками из экзотической арабской страны.

Однако из редких кадров в Instagram стало известно, что Максим и Нино взяли на прокат автомобиль и знакомятся с местными красотами самостоятельно, настроив приемник на местную радиоволну. Влюбленные прогуливаются вдоль моря и поднимаются на вершины гор.

Здесь среди величественных вершин они сделали романтический снимок, который произвел глубокое впечатление на публику. В кадре Нино Нинидзе искренне и трогательно прижалась к бывшему мужу Собчак, а Максим нежно прикоснулся к ее лицу губами.