«Вот оно, счастье»: Виторган показал на фото свое отношение к Нинидзе

Максим Виторган устроил для себя и своей девушки Нино Нинидзе романтическое путешествие к морю и солнцу. Как человек нестандартный, место отдыха он тоже выбрал оригинальное – государство Оман в Азии.
Артистический любовный дуэт решил обойтись на отдыхе без детей и полностью посвятить это время друг другу. Судя по всему, паре есть чем заняться вместе – они редко появляются в Сети и балуют своих поклонников снимками из экзотической арабской страны.
Однако из редких кадров в Instagram стало известно, что Максим и Нино взяли на прокат автомобиль и знакомятся с местными красотами самостоятельно, настроив приемник на местную радиоволну. Влюбленные прогуливаются вдоль моря и поднимаются на вершины гор.
Здесь среди величественных вершин они сделали романтический снимок, который произвел глубокое впечатление на публику. В кадре Нино Нинидзе искренне и трогательно прижалась к бывшему мужу Собчак, а Максим нежно прикоснулся к ее лицу губами.
«Вот оно, счастье, причем самое что ни на есть ЗАСЛУЖЕННОЕ. Прекрасная, гармоничная пара», «Я верю, что Вы нашли свою любовь», «Классный мужчина, эх Ксюшина голова», «Красивые и счастливые!», «Ох, романтик», «Очень красивая пара», — поделились впечатлениями фолловеры.