«В шикарной форме»: Пелагея вынудила Валерию пуститься в пляс в гримерке

Валерия не стесняется демонстрировать свою фигуру во всей красе. Певица в 51 год активно занимается спортом и правильно питается. Приобщает к активному образу жизни она и своего мужа Иосифа Пригожина. Также артистка не боится экспериментировать с имиджем, поэтому носит смелые мини и ходит на высоких каблуках. Даже в обычной жизни она предпочитает подчеркивать стройную фигуру.

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Накануне Валерия отметилась в гримерке перед выходом на сцену Кремлевского дворца. Она была в черной майке и брюках-бананах, которые сделали акцент на талии. Певица не успела переодеться для выступления, когда услышала знаменитую песню «Валенки» в исполнении Пелагеи и пустилась в пляс. Правда веселье артистки прервал ее муж, который неожиданно вошел в комнату.

«Так долго ждала выступления, что ничего не оставалось, как начать себя развлекать. Все происходящее на сцене артисты слышат по внутренней трансляции в гримерках. Услышав Пелагею, ноги сами пустились в пляс. Тут неожиданно вошел муж….» — написала она.

Поклонники пришли в восторг не только от зажигательных танцев жены Пригожина, но и ее подтянутой фигуры. «Прелесть. Можно только на вас ровняться с вашей фигурой!», «Какие красивые спортивные руки», «Зажигалочка», «В шикарной форме», «Она ведет себя не по возрасту она могла бы по скромнее уже», «Действительно выглядите отлично», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Пелагея приняла участие в концерте приуроченному ко Дню защитника отечества. Поклонники отмечают, что она хорошеет на глазах, хоть и переживает развод с Иваном Телегиным.