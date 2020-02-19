«Любим и ценим»: Валерия заговорила о востребованности 75-летнего Антонова

Певица подметила, что советский и российский певец до сих пор пользуется все той же популярностью, что и раньше.

19 февраля свой день рождения отмечает народный артист России Юрия Антонов. Эстрадному певцу и композитору исполнилось 75 лет. Одной из первых именитого исполнителя с днем рождения поздравила супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Певица Валерия пожелала имениннику крепкого здоровья и процветания. Кроме того, артиста надеется, что в будущем Юрий Михайлович не утратит желания «жить на всю катушку», радуя верных почитателей своими выступлениями и концертами.

Поздравляя Антонова с 75-летием, поп-исполнительница заговорила о востребованности народного артиста России, уточнив, что песни музыканта знают все — от мало до велика, а любовь к его творчеству длится уже несколько десятилетий и нисколько не ослабевает. По словам Валерии, ситуация уникальна и тем, что Юрий Михайлович до сих пор невероятно популярен — он дает большое количество концертов.

«И сегодня хочется ему пожелать просто крепчайшего здоровья. Любим, ценим, восхищаемся!!» — отметила певица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, одним из самых дорогих артистов на корпоративах, по словам продюсера Евгения Морозова, оказался именно Юрий Антонов. Так, по поступившей информации, эстрадный певец оценивает свое выступление на подобных мероприятиях в 15 миллионов рублей. При этом убедить народного артиста России выступить на новогодних вечеринках и торжествах крайне сложно, пишет «Московский комсомолец».