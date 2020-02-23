«Мы не брезгуем»: Пригожин рассказал о своих любимых кремах для лица

50-летний продюсер Иосиф Пригожин в день 23 февраля признался, что тщательно следит за своей внешностью. Он наведывается в салоны красоты и регулярно пользуется уходовыми средствами.
В арсенале Иосифа – кремы для рук и лица с пометкой anti-age. Его любимую серию выпускает шведская фирма, которая в основу своих средств заложила природные ингредиенты.
«А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать — мы не брезгуем, — рассказал он КП.
Пригожин считает, что в его возрасте специальный уход для поддержания красоты необходим. Единственная проблема, с которой он в этом впросе сталкивается – это его повышенная волосатость. Она мешает мужу Валерии наносить на кожу средства.
Внимание! Teleprogramma.pro рекомендует подбирать косметические средства и процедуры, посоветовавшись со специалистом, а не ориентируясь на звезд.