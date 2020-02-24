«Бенджамин Баттон со мной»: Игорь Макаров показал фото с Кудрявцевой семилетней давности

Лера Кудрявцева долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Но все изменилось, когда она повстречала хоккеиста Игоря Макарова. Вот уже почти семь лет они состоят в браке, а чуть больше года назад у них родилась дочка Мария. Телеведущая утверждает, что разница в возрасте в 16 лет нисколько не мешает ей быть счастливой с молодым избранником. Стоит отметить, что блондинка ухаживает за собой и выглядит гораздо моложе большинства ровесниц.

В День Защитника отечества Макаров опубликовал редкое фото с супругой. Он показал архивный снимок, на котором позирует с длинными волосами и в пуховике. Рядом с ним стоит улыбающаяся Лера в вязанной шапке.

«7 лет назад… Бенджамин Баттон со мной», — написал хоккеист.

Он намекнул, что его супруга с годами только молодеет. Поклонники отметили, что телеведущая почти не изменилась. «Очень красивая семья очень», «Если честно только по качество фотографии можно это понять! Вы совсем не изменились», «Лера не меняется», Классная пара«, — прокомментировали пост подписчики.

К слову, поздравила Макарова с праздником его теща Александра Ивановна. «Игорь! Поздравляю с Днем защитника отечества! Здоровья тебе и всех благ! С любовью твоя ..теща! Целую!», — написала она. Спортсмену осталось лишь поблагодарить женщину.

Напомним, что все свободное время супруги посвящают дочке. На днях Кудрявцева отправилась с ней на прогулку после работы. Кроха предпочла передвигаться на детском автомобиле. Малышка с серьезным видом следовала за мамой. К слову, многие отмечают, что девочка растет не только красавицей, но и модницей, как Лера.