«Стильная»: Лера Кудрявцева в платье трендового цвета появилась на съемках

Лера Кудрявцева всегда выбирает женственные образы. Ко всему прочему, в 48 лет она выглядит гораздо моложе своих сверстниц. Телеведущая в обычной жизни облачается в удобные наряды: джинсы и футболку, а вот для светских раутов или появления на публике блондинка уже предпочитает яркие костюмы или вечерние платья. Недавно в облегающем платье в пол девушка засветилась на «Песне года» в Германии.

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Однако почти два месяца назад Лера перенесла операцию по удалению грудных имплантов. После этого стилисты стали подбирать телеведущей наряды с закрытой зоной декольте. Поклонники считают, что это только добавляет изящества супруге Игоря Макарова. Новый стильный образ Кудрявцева продемонстрировала накануне, когда находилась на съемках в телецентре «Останкино». Она попозировала в гримерке в платье с юбкой плиссе цвета фуксия.

К слову, пос ловам экспертов, именно этот оттенок актуален для сезона весна-лето. В трендовом цвете уже составила наряда Ирина Шейк на Неделе моды в Милане. А у Кудрявцевой также есть ярко-розовые угги, которые этой зимой она носит с зеленым пальто. Она поделилась снимком в этом аутфите и пожаловалась, что ей не нравится погода. «Я вот прям страдаю от такой зимы. На улице февраль и +6 , ну что за фигня? Где снег? Где мороз? Где вот это вот всё?», — написала она.

Поклонники согласились с телеведущей. многим тоже не хватило зимних прелестей. При этом многие пришли в восторг от наряда звезды. «Стильная», «Классное сочетание цветов», «Какая красоточка», «Скоро весна, а вы всегда прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.