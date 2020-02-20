«Обиделась!»: Лера Кудрявцева показала расстроенную дочку

Лера Кудрявцева чуть больше года назад стала мамой во второй раз. Теперь все свободное время она посвящает дочке Марии. Также у звезды есть взрослый сын Жан, который уже обзавелся своей семьей и подарил маме внука Льва. Телеведущая первое время скрывала лицо младшей наследницы, но теперь регулярно показывает кроху. Более того, девочка растет красавицей и модницей. В ее гардеробной множество шапок, пуховиков и ботиночек.

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Кудрявцева водит дочку в бассейн, а также на развивающие занятия. Маша еще не разговаривает, но все понимает. Так, недавно она научилась кормить домашнего питомца Фофана. Кот породы шотландский вислоухий является полноценным членом семьи. Однако накануне телеведущая стала свидетелем конфликта. Пушистый кот пытался точить когти об когтеточку, когда ребенок начал мешать ему и пытаться согнать, размахивая руками. Фофану это не понравилось и он ударил девочку лапой по руке. Расстроенная малышка сразу ушла.

«Обиделась!» — отметила Лера.

Забавное видео пришлось по душе поклонникам звезды. Они отметили, что питомец телеведущей еще очень терпеливый. К слову, у Маши уже появилась своя армия поклонников. Пользователи Сети с удовольствием следят за публикациями телеведущей, чтобы увидеть новые перлы ее наследницы. Они отмечают, что девочка растет умной не по годам и очень обаятельной.

Напомним, что Кудрявцева несколько недель назад вернулась к работе после операции по удалению грудных имплантов. Теперь стилисты подбирают ей наряды без глубокого декольте. Но от этого она не стала выглядеть менее стильно. На днях телеведущая поразила поклонников ярким нарядом с лимонными брюками.