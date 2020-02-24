«Машенька, гонщик!»: Лера Кудрявцева в неоновом пуховике прогулялась с годовалой дочкой

Лера Кудрявцева не скрывает, что давно мечтала о дочке. Телеведущая больше года назад во второй раз стала мамой. Теперь она заботится о девочке Маше. Также у нее есть совсем взрослый сын Жан от первого брака. Блондинка строит отношения с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она не раз говорила, что разница в возрасте с возлюбленным ее не волнует. Они счастливы вместе. Обычно они вместе проводят время после работы, а накануне девушка отправилась гулять с наследницей перед сном по парку.

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На видео Кудрявцева в неоновом пуховике с леопардовым принтом, а также в джинсах и мягких уггах пытается не отставать от дочки, которая передвигалась на детском автомобиле. Маша в комбинезоне от Burberry и шапке лавандового цвета рулила своим транспортом. «Доча, поехали! Ура!» — комментировала кадры Лера. Кажется, что и она получала удовольствие от такой прогулки. Однако ранее телеведущая призналась, что теплая погода в феврале ее расстроила.

«Я родилась в резко континентальном климате, и я дико люблю, чтоб каждое время года было ярко выражено. Я помню когда приходила с улицы домой у меня щипали щеки, на ресницах были сосульки, варежки стояли колом и сугробы!!!!! Под ногами хрустит снег и воздух колется. Вот это зима, и я люблю такую зиму», — пояснила она.

Поклонники восхитились трогательным видео. Одни отметили, что Лера очень стильно выглядит, другие поразились навыкам вождения ее дочери. «Машенька, гонщик! Молодец!», «Лера, у тебя очень красивые дети», «Прелесть, любуюсь вашей девочкой», «Какая вы стильная», «Лерочка, какая большая Машуля уже у вас», — прокомментировали пост подписчики.