ГАГАЧАТ — конец Википедии: соцсети заполонили мемы с Леди Гагой

Судя по всему, россияне всерьез прониклись идей «Вернули Крым – вернем и Купера».

Совсем недавно Леди Гага жила себе спокойной жизнью: была одной из топовых исполнительниц, выходила на красные дорожки и не переставала эпатировать публику своими экстравагантным нарядами, но судьба распорядилась иначе и Купидон связал Гагу и Бредли Купера.

Казалось бы, в шоу-бизнесе такое через день, но оставленная спутница Купера оказалась россиянкой, а мы, как известно, своих не бросаем. Даже за бугром. Вот уже несколько дней Instagram эпатажной певицы буквально захлебывается от русскоязычных комментаторов, а по соцсетям гуляют сотни мемов, неизменным героем которых является Гага.

Великий и могучий

Популярность Instagram Леди Гага поднимает все русскоязычное население от Камчатки до Калининграда, от работяги до российских звезд. Видимо, скоро популярная иностранка задумается о приобретении словаря.

Меняем Гагу на флаг СССР

По крайней мере переводчик Леди Гаге точно бы не помешал, тогда она смогла узнать, что вареная сгущенка вкусная и полезная. Это вам не фуагра!

Анжелика Ревва забыла купить хлеба на ужин и вся надежда на главу семьи, а Гарик Мартиросян не может найти Харламова. Они то тут при чем? спросите вы. А мы просто отметим в комментарии @ladygaga.

А российские звезды все не сдаются: Сережа Жуков пытается вернуть вторую молодость «чужим губам», Смехова предлагает услуги ведущей, а кто-то просто нашел отца, которого не видел 20 лет.

#ГАГУВГААГУ

Ирину Шейк пытаются поддержать и подбодрить. Ну разве можно унывать из-за мужчины, который ушел к женщине в платье из мяса?

На защиту Шейк встал и российский фэшн. Дизайнеры тут же среагировали на тренд: есть ажиотаж, будет и спрос, родилось предложение. Дизайнерские футболки будут пользоваться бешеной популярностью. Круче только #крынаш.

#ГАГАЧАТ — кладезь знаний

Некоторые пользователи шутят, что если так пойдет и дальше, то Википедия может лишиться всех пользователей. Теперь всю полезную информацию можно без труда найти в #гагачате: как варить борщ, где найти дешевое жилье на море, как заработать денег и дешево умереть….

Это только первая сотня комментариев, а их сотни тысяч. Астрологи и вовсе уверяют, что предвидели такое развитие событий, а еще составляют индивидуальные гороскопы, предсказывают судьбу, снимают порчу, гадают на кофейной гуще…

….караван идет

Несмотря на всеобщую истерию, осуждение в адрес Гаги или Купера звучат крайне редко, не часто народ вспоминает и виновницу события Ирину Шейк. Что вполне объяснимо: ну где они эти голливудские страсти, а печенье к завтраку по бабушкиному рецепту очень даже кстати …