«Не могу дозвониться – пишу сюда!»: как наши звезды шутят в Инстаграме Леди Гаги

Российские звезды продолжают вместе с армией наших соотечественников закидывать комментариями страницу «соперницы» Ирины Шейк.

Вот уже несколько дней россияне и жители стран бывшего Союза продолжают осаждать своими комментариями страничку певицы Леди Гаги в Instagram. Если сперва народ пытался вступиться за нашу Ирину Шейк, у которой Гага якобы увела Брэдли Купера, то теперь всё это превратилось в некий форум любителей юмора.

В комментариях под последним постом певицы русскоязычные пользователи соцсети подшучивают над «разлучницей», знакомятся, продают квартиры и машины, делятся рецептами супов и маринадов.

Удержаться от написания комментов в «гагачате» не смогли в том числе многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Первыми это сделали знаменитые комики. Например, Гарик «Бульдог» Харламов спросил собравшихся, как правильно приготовить хинкали. А появившийся три часа спустя Гарик Мартиросян отметил аккаунт Харламова и попросил, чтобы тот ему перезвонил.

Михаил Галустян талантливо связал истории Ирины Шейк и своего картавого персонажа Александра Родионовича Бородача, Максим Галкин написал отрывок из «Бармаглота», бывший «жених» Ольги Бузовой Валентин Коробков начал рекламировать ритуальные услуги. Супруга Александра Реввы использовала «гагачат» в качестве мессенджера и попросила мужа по дороге домой купить хлеба.

К своему мужу обратилась и Анна Хилькевич она написала, что не может до него дозвониться. Анфиса Чехова решила не обсуждать там посторонние темы, а посплетничать по поводу треугольника Шейк — Купер — Гага. По ее информации, настоящего брака у Ирины и Брэдли никогда не было, а уйти он мог разве что к Рикки Мартину.

В среду под постом появилась главред Russia Today Маргарита Симоньян и призвала всех своих сотрудников вернуться к работе. Когда это не подействовало, Маргарита решила тоже стать частью чата поделилась с собравшимися рецептом правильного шашлыка.

Певица и актриса Алика Смехова тоже приобщилась к чтению комментов и написала целый пост гордости за наш веселый народ.

— Сколько позитивных эмоций я получила от прочтения комментов на русском языке под последним постом Леди Гага просто праздник русскоязычного Instagram сообщества прекрасные, юморные и веселые ребята, а самое главное-самоироничные (это основное в комментах). Зашла на минуту, провела более часа и Лицо устало смеяться. Ох уж этот Великий и Могучий Русский Язык и его носители, ох уж эта загадочная русская душа — гори сарай, гори и хата! — написала Смехова.

Эвелина Блёданс: «Все наши – большие молодцы»

Одной из тех, кто хохотал над комментариями в аккаунте певицы и сам успел оставить там след, стала наша Эвелина Блёданс. В интервью Teleprogramma.pro телеведущая и модель рассказала, что думает по поводу российской «оккупации» страницы Леди Гаги.

— Я вчера ночью на страничке у Паши Воли прочитала, что комментарии под фото в аккаунте Леди Гаги теперь у стран бывшего Советского Союза вместо WhatsApp. Зашла и зависла там по полной программе, потому что не могла понять, что происходит. Кто-то медведя продает, кто-то жилье в Кисловодске. Было очень интересно всё это читать.

Конечно же, люди это делают, потому что Шейк – русская девушка, а какая-то американка забрала у нее парня. Наши, само собой, принялись заступаться за свою. Получилось очень мило, потому что и Галустян подключился, и много девочек-блогеров. Но, к сожалению, Леди Гаге всё это фиолетово – она же русского не знает и не может понять, о чем все эти люди пишут у нее на страничке. И тем не менее, все наши – большие молодцы, — об их сплоченности еще долго будут говорить и писать.

По мнению Блёданс, такая история, как у Шейк и Гаги, вполне типична.

— Если он действительно ушел к такому интересному персонажу, как Леди Гага, наверное ему захотелось каких-то острых ощущений. На самом деле там просто две женщины и случайно вышло, что они обе такие известные. Разонравилась эта, полюбил другую и ушел к ней, в одной чего-то не хватало, а у другой это было.

Ирину, конечно, по-человечески очень жалко. Такой красавице уже не в первый раз не везет с мужчинами. Ничего, в итоге у неё всё будет хорошо, — уверена Эвелина.