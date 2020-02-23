«Наша опора и надежда»: Навка поздравила мужчин с Днем защитника Отечества

44-летняя Татьяна Навка не оставила без внимания празднование Дня защитника Отечества. Бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду обратилась к представителям сильной половины человечества, пожелав мужчинам счастья, здоровья и любви. Свои слова олимпийская чемпионка сопроводила снимками из семейного альбома, показав на фото самых дорогих ей людей. Наследников мужа — Дмитрия Пескова и своих дочерей: 19-летнюю Александру Жулину и пятилетнюю Надежду.

«Наши дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества! Вы наши защитники, наша стена, наша надежда и опора! Наши деды, отцы, братья, мужья и сыновья, вы для нас олицетворение мужества, отваги и доблести! Вы наши самые лучшие и любимые, мы всегда верим в вас, надеемся на вас, поддержим вас! Будьте здоровы, счастливы и любимы!» — отметила Навка.

К слову, ранее мужчин с 23 февраля поздравили Анфиса Чехова, Анастасия Макеева, Стефания Маликова, украинская исполнительница Светлана Лобода, бывшая супурга режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук, Алена Хмельницкая, возлюбленная певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, Ольга Бузова, Анастасия Каменских и многие другие.