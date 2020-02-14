«Безмерно уважаю и люблю»: Навка назвала Тарасову «матерью российского фигурного катания»

13 февраля Татьяна Тарасова отпраздновала свой день рождения. Заслуженному тренеру СССР исполнилось 73 года. Напомним, что среди подопечных мастера спорта международного класса отметился и Алексей Ягудин, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх — 2002 в Солт-Лейк-Сити.

Одной из первых с днем рождения Татьяну Анатольевну поздравила бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду. Возлюбленная Дмитрия Пескова назвала именинницу «матерью российского фигурного катания», подметив, что Тарасова, как истинная мать, всегда готова подсказать, успокоить, замотивировать и, если возникнет такая необходимость, то и поругать.

Татьяна Навка уточнила, что, помимо всего прочего, заслуженный тренер СССР известна своим гостеприимством, является потрясающей хозяйкой. А в ее доме всегда уютно, хлебосольно, душевно и тепло. Фигуристка отметила, что Тарасова — не только профессионал своего дела, но и женщина с большой буквы.

Супруга Дмитрия Пескова пожелала Татьяне Анатольевне долгих лет успешной, плодотворной и творческой жизни. Выразив надежду, что заслуженный тренер СССР сможет воспитать еще нескольких олимпийских чемпионов для страны.