«Всегда лучший, всегда первый»: Навка не забыла о 43-летии Костомарова

Еще 8 февраля олимпийский чемпион в танцах на льду отметил свой день рождения.

Супруга Дмитрия Пескова не забыла поздравить Романа Костомарова с днем рождения. Еще 8 февраля именитому спортсмену исполнилось 43 года. Вместе с фигуристом Татьяна Навка завоевала золотую медаль Олимпиады-2006 в Турине.

На личной страничке в Instagram спортсменка обратилась к имениннику, задавшись вопросом: Что же можно пожелать человеку, которого знаешь много лет и с которым столько было пройдено? Задумавшись над этой дилеммой, Татьяна подметила, что самое главное – это здоровье. Навка попросила виновника торжества беречь себя, своих близких и родных. Кроме того, фигуристка заверила, что она будет рядом, если Роман вдруг окажется в непростой жизненной ситуации.

«Всегда лучший, всегда первый… Я всегда рядом, если что», — отметила Навка.

Напомним, что с Дмитрием Песковым фигуристка воспитывает пятилетнюю дочку Надежду. Вместе с 17-летней Алиной Загитовой наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Примечательно, что подопечная Этери Георгиевны после своих слов о том, что она приостанавливает спортивную карьеру, заверила, что будет продолжать тренировки на льду. Алина уточнила, что она привыкла бороться за медали, а для этого ей нужно еще больше работать. К слову, спортсменки из тренерского штаба Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы. У Алены Косторной золотая медаль, следом расположилась Анна Щербакова — у нее серебро, у «русской ракеты» Александры Трусовой — бронза.