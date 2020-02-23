Младшая дочь Елены Изаксон в День защитника Отечества поделилась снимком с отцом

Примечательно, что этот кадр был сделан на вечеринке по случаю юбилея Дмитрия Маликова.

Наследница 50-летнего композитора поздравила всех причастных с 23 февраля. В День защитника Отечества Стефания Маликова опубликовала совместный портретный снимок с отцом.

Примечательно, что это фото было сделано на вечеринке по случаю дня рождения Дмитрия Маликова. Автор снимка запечатлел младшую дочь Елены Изаксон и именинника в тот момент, когда они исполняли медленный танец. К слову, на празднике музыканта также присутствовали Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым, Елена Север, Инна Маликова со своим коллективом и многие другие.

«Всю сильную половину человечества с праздником! Оберегайте, защищайте и сильно любите своих прекрасных дам», — добавила Стеша.

Напомним, что вместе с супругой Дмитрий Маликов воспитывает двухлетнего сына Марка. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro композитор подметил, что его наследник умеет считать до десяти. Кроме того, малышу нравится танцевать «Калинку-малинку». Дочка музыканта, двадцатилетняя Стефания, учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

По словам Дмитрия, на своей вечеринке по случаю юбилея он хотел видеть самых близких друзей и дорогих ему людей. Так, певец порадовал присутствующих гостей живым исполнением, спев на импровизированной сцене несколько песен из собственного репертуара.

Музыкальный подарок для старшего брата подготовила и Инна Маликова. Вместе со своим коллективом она поздравила именинника с личным праздником, пригласив присутствующих на танцпол.