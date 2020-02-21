Жена Петренко привела старших дочерей на открытие семейной фотостудии

42-летний Игорь Петренко старше своей избранницы Кристины Бродской на тринадцать лет. Однако разница в возрасте не помешала супругам завести общих наследников. В декабре 2014 года актриса подарила своей второй половинке дочку Софию-Каролину. Малышке уже исполнилось пять лет. В 2017 году в семье появилась Мария. В январе кроха отпраздновала свое трехлетие. У пары также подрастает годовалая Ева. Сам Петренко признался, что он не смог присутствовать на последних родах супруги из-за того, что в тот день ему предстояло выйти на сцену. Отыграв спектакль, Игорь узнал о том, что у него появилась еще одна дочь.

Напомним, что у актера из фильма «Мы из будущего — 2» есть старшие отпрыски от брака с Екатериной Климовой. Примечательно, что тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней с легкостью нашли общий язык с мачехой. Мальчики учатся в Ломоносовской школе.

По словам Кристины, многие считают, что с тремя детьми намного легче, чем с одним ребенком, который постоянно требует внимания взрослых. Якобы, если дома сразу несколько малышей, маме легче найти время на себя и работу по дому, пока крохи играют между собой, не отвлекая родителей от их дел.

«Да, они могут занять друг друга не надолго, когда маме жизненно необходимо выпить чай или немного поработать. Но на этом все», — подметила Бродская.

Возлюбленная Игоря Петренко напомнила, что и болезни — в частности простудные, одевания на зимнюю прогулку, шум и гам — все это автоматически умножается на три.

К слову, в профиле Instagram Кристина Бродская поделилась свежими снимками, которые были сделаны на открытии ее семейной фотостудии. В кадр попали и старшие дочери актрисы — пятилетняя София-Каролина и трехлетняя Мария. Девочки полакомились десертами, появившись на мероприятии звездной мамы в бальных платьях. В одном из интервью Игорь Петренко уточнил, что его старшая дочка не ревнует родителей к младшим сестричкам и даже наоборот, во всем старается помогать маме.