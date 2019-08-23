«Любимый и родной»: супруга поздравила Петренко с 42-летием

Кристина Бродская втайне от возлюбленного опубликовала пост в честь его дня рождения на их общей страничке в Instagram.

28-летняя Кристина Бродская не забыла поздравить возлюбленного с днем рождения. Игорю Петренко исполнилось 42 года. Актер появился на свет 23 августа 1977 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте — четырнадцать лет — супругам удалось построить гармоничные отношения. Пара воспитывает троих дочерей: четырехлетнюю Софию-Каролину, двухлетнюю Марию и семимесячную Еву.

По словам актрисы, она в тайне от мужа опубликовала пост по случаю его дня рождения на их общей страничке в Instagram. Кристина подметила, что они с Игорем всегда советуются между собой перед тем, как выложить в профиле микроблога тот или иной снимок. Так как эту страничку они ведут вместе. Однако Бродская захотела устроить для избранника небольшой сюрприз, признавшись ему в чувствах.

Актриса добавила: за то время, что они прожили с Игорем вместе, их отношения стали еще прочнее. Кристина не скрывает, что она счастлива быть женой и матерью. Девушка гордится супругом, считая его лучшим отцом для их дочерей.

«Мой любимый и родной человек!! Счастье — это быть с тобой рядом. Люблю тебя и с каждым годом все сильнее», — отметила актриса.

Напомним, что у Игоря Петренко есть двое старших сыновей от Екатерины Климовой: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Мальчики с легкостью нашли общий язык с мачехой, которая не препятствует возлюбленному общаться с сыновьями. Сам Игорь в интервью программе «Ты не поверишь!» признался, что поддерживает с бывшей женой теплые дружеские отношения. Несмотря на развод, экс-супругам удалось найти компромисс. Рассуждая о взаимоотношениях с Екатериной, Петренко напомнил, что у них есть общие дети, которые нуждаются, как в материнской ласке, так и и в отцовской заботе.