ЗВЕЗДЫ

В семейном кругу: Криштиану Роналду отметил день рождения возлюбленной дома

Пара не стала выбираться на дорогие курорты, а просто провела время с детьми.

В семейном кругу: Криштиану Роналду отметил день рождения возлюбленной дома
Джорджине завидуют миллионы девушек по всему миру. Фото: Hubert Boesl/dpa

Девушке и, скорее всего, невесте известного футболиста Криштиану Роналду исполнилось 26 лет. В свой день рождения счастливица Джорджина Родригес опубликовала в Instagram множество фото и видео с празднования ее именин. Оказалось, спортсмен и его дама сердца отметили праздник дома в окружении цветов и детей, подтвердив, что все, что нужно для счастья, — это крепкая семья.

«Я очень счастлива. Я не могу просить от жизни большего. Просто много здоровья для моей семьи и меня, и всегда наслаждаться ими. Спасибо всем за поздравления, цветы и, следовательно, любовь! И спасибо моему мужу за то, что он подарил мне лучшее в жизни — наших детей», — написала красавица в социальной сети.

«Ты отличная женщина и отличная мама для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!», — написал в ответ футболист.

Кстати, только одного из четырех детей Роналду ему родила Джорджина, остальные трое появились на свет от суррогатной матери. Но похоже, что женщина любит их всех, как родных.

Напомним, пара вместе уже более трех лет, и поклонники футболиста все ждут не дождутся, когда же влюбленные сыграют свадьбу. В прессу постоянно просачиваются слухи о скором (или уже состоявшемся) торжестве, но все они в итоге не подтверждаются. Свои планы на Джорджину Криштиану держит за семью замками. Вот уж кто не пиарится на личной жизни! Правда, эффект получается обратный…

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В семейном кругу: Криштиану Роналду отметил день рождения возлюбленной дома
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