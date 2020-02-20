«Нестабильная психика»: Алеся Кафельникова раскрыла подробности личной жизни

Алеся Кафельникова несколько лет назад попала в реабилитационный центр. Девушка, которой пророчили большое будущее в сфере моды, впала в депрессию и стала употреблять запрещенные вещества из-за расставания рэпером Фараоном. Отец модели, теннисист Евгений Кафельников, забил тревогу. Благодаря усилиям близких девушка избавилась от зависимости и снова стала строить карьеру. Она уже покоряет мировые подиумы.

А вот личная жизнь Алеси вызывает много вопросов у ее поклонников. Недавно модель говорила о грядущей свадьбе. Она дала понять, что у нее появился новый возлюбленный. Правда, потом слухи о торжестве девушка пресекла, заверив, что просто пошутила. А накануне она объяснила, что происходит в ее личной жизни.

«У меня минимум по два перелета в неделю, нестабильная психика, огромная неуверенность в себе. Вы серьезно думаете, что я могу иметь отношения хоть с кем-то, кроме самой себя? У меня нет времени на других», — высказалась 21-летняя Кафельникова.

Она пояснила, что сейчас живет «на четырех чемоданах», постоянно совершая поездки то в Лондон, то в Париж. Модель пояснила, что из-за небольшого роста не может проходить все кастинги. Ей приходится делать то, что велит ей агентство. А местом «для души» она по‑прежнему считает остров Бали, где жила несколько месяцев.

Отметим, что Алеся не общается со своей матерью Марией Тишковой, а вот с отцом она с недавних пор наладила связь. Поклонники переживают за девушку и надеются, что она больше не сорвется и продолжит идти в правильном направлении.