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Кафельникова поставила точку в отношениях с Фараоном, показав помолвочное кольцо

Дочь известного теннисиста сейчас встречается с загадочным молодым человеком.

Кафельникова поставила точку в отношениях с Фараоном, показав помолвочное кольцо
Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо/http://globallookpress.com/

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в сторис Instagram продемонстрировала помолвочное кольцо. Сейчас у 21-летней девушки роман с загадочным молодым человеком, которого она пока не представляла широкой общественности.

Помолвочное кольцо. Фото
Кафельникова собралась замуж/https://www.instagram.com/kafelnikova_a/

Вместе с блондином на новогодние каникулы она улетела отдыхать в Монако. В соцсетях многие поклонники девушки пожелали ей счастья с избранником.

Отметим, что, судя по всему, девушка поставила точку в своих затяжных отношениях с рэпером Фараоном. После расставания Алеся Кафельникова места себе не находила. Она очень сильно переживала, что музыкант от нее ушел.

Добавим, что после расставания с Фараоном Алеся Кафельникова впала в депрессию. Ее отец на всю страну признался, что девушка наркозависима. Вскоре он отправил ее лечиться на Бали. К счастью, Алеся Кафельникова вовремя одумалась и встала на путь исправления. Сейчас она снова вернулась к модельной карьере.

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Алеся Кафельниковаевгений КафельниковМонакоНовости googleФараон
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Кафельникова поставила точку в отношениях с Фараоном, показав помолвочное кольцо
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