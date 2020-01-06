Кафельникова поставила точку в отношениях с Фараоном, показав помолвочное кольцо

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в сторис Instagram продемонстрировала помолвочное кольцо. Сейчас у 21-летней девушки роман с загадочным молодым человеком, которого она пока не представляла широкой общественности.

Вместе с блондином на новогодние каникулы она улетела отдыхать в Монако. В соцсетях многие поклонники девушки пожелали ей счастья с избранником.

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Отметим, что, судя по всему, девушка поставила точку в своих затяжных отношениях с рэпером Фараоном. После расставания Алеся Кафельникова места себе не находила. Она очень сильно переживала, что музыкант от нее ушел.

Добавим, что после расставания с Фараоном Алеся Кафельникова впала в депрессию. Ее отец на всю страну признался, что девушка наркозависима. Вскоре он отправил ее лечиться на Бали. К счастью, Алеся Кафельникова вовремя одумалась и встала на путь исправления. Сейчас она снова вернулась к модельной карьере.