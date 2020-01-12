«Я думала, все поймут, что это шутка»: Алеся Кафельникова опровергла слухи о свадьбе

Модель и начинающая певица Алеся Кафельников опровергла информацию о своем скором замужестве. Напомним, несколько дней назад в Instagram появились намеки на то, что у 21-летней красавицы скоро свадьба. Поклонники девушки решили, что она окончательно поставила точку в своих отношениях с рэпером Фараоном и получила предложение руки и сердца от нового возлюбленного.

Дочери известного теннисиста начали сыпаться поздравления от подписчиков, и она решила остановить распространение слухов. 11 января Алеся опубликовала твит о том, что распространенная информация о переменах в ее личной жизни является шуткой от друзей.

«Я думала, все поймут, что это шутка, но, видимо, нет», — прокомментировала модель.

Ребят уже стало не смешно, если мои друзья (а именно аккаунт собаки что выложил инфо про замужество) решили пошуть, то это не значит , что я выхожу замуж.

Я думала все поймут что это шутка, но видимо нет.

Тем более это странно, верить информации на Инстаграм собаки — Too Sensitive (@Kafelnikova_A) January 11, 2020

В «сториз» девушка еще раз подчеркнула что замуж она не выходит, но вся эта ситуациях делает ей имидж королевы пиара.

Добавим, что своего нового ухажера Кафельникова пока старается «не светить». Есть информация, что он — профессиональный игрок в покер. Напомним, у дочери теннисиста недавно были проблемы с наркозависимостью, о чем публике рассказал ее известный отец. После этого отношения в их семье охладели, но сейчас Алеся прошла курс реабилитации и снова общается с Евгением Кафельниковым.