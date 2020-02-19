Звезда Поднебесной: Витас не побоялся коронавируса и посетил Китай с гастролями

Исполнитель с необычайно высоким голосом и таинственной судьбой – таким Витас (Виталий Грачев) вошел в историю отечественной эстрады. Но и в соседних странах о чудо-музыканте знают не понаслышке. Особенно популярен певец в Китае, где десять лет назад ему вручили высокое звание народного артиста Поднебесной, а в Шанхае даже установили памятник.

Звезда часто радует своих азиатских фанатов концертами, и этот год не стал исключением. Несмотря на эпидемию коронавируса, Витас посетил несколько китайских городов, где дал масштабные шоу, сообщает Teleprogramma.pro.

При этом он не просто пел на сцене, но и общался с фанатами, проводил автограф-сессии и фотографировался. И делал все это, не пряча лица под защитной маской и не боясь заражения опасным китайским вирусом. Кстати, его 12-летняя дочь Алла в Китае строит актерскую карьеру — Витас похвастался, что девочка снимается уже в четырех кинолентах.