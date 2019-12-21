ЗВЕЗДЫ

Любовь Казарновская спела дуэтом с Витасом легендарную песню

Оперная певица стала героиней передачи Андрея Малахова.

Любовь Казарновская спела дуэтом с Витасом легендарную песню
Любовь Казарновская. фото: globallookpress.com/

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей! был посвящен «Голубым огонькам». Андрей Малахов пригласил в студию звезд этой новогодней передачи. Игорь Николаев, Ефим Шифрин и другие артисты раньше готовились к записи этого праздничного концерта, как к экзамену. Каждая песня, исполненная в новогоднюю ночь, становилась шлягером. Именно благодаря этой передаче был открыт талант Иосифа Кобзона, который в образе Че Гевары исполнил песню о кубинской революции. Но за этот образ его едва не вырезали из эфира.

За смелые костюмы в свое время пострадали Валерий Леонтьев и даже Эдита Пьеха. А вот Алла Пугачева выбирала наряды на свой вкус, сама режиссировала свои номера и могла приглашать в студию друзей, мужей и композиторов. В студию передачи пришла Любовь Казарновская, которая уже очень редко появляется на ТВ. Она впервые выступила на «Огоньке» в 1981 году с песней Исаака Дунаевского «Заздравная».

«Попала я туда совершенно невероятно. Только победила на конкурсе Глинки. Совсем молодая девочка, выпускница консерватории. И вдруг звонок: вас утвердили на новогодний «Огонек». Ну представляете, какое было состояние. Попасть на «Огонек» — было что-то невероятное, вытащить самый счастливый билет», — поделилась артистка.

Казарновская
Казарновская вспомнила, как надела свадебное платье на «Огонек». фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

По словам Казарновской, на следующее утро она проснулась знаменитой. Ее жизнью полностью изменилась. В то время, у многих звезд не было нарядов. так было и у оперной дивы. «Это платье я готовила к собственной свадьбе, которая не состоялась. И оно сгодилось. Платье осталось у меня. Оно, как реликвия, как талисман, до сих пор висит в шкафу», — призналась она. Также Любовь Юрьевна вспомнила, как работала с Галиной Писаренко. Она тоже пришла в студию. 90-летняя Писаренко призналась, что случайно выступила на «Огоньке», а после этого ее стали чаще приглашать на ТВ.

В конце передачи Малахов приготовил для всех сюрприз. Казарновская спела дуэтом с Витасом знаменитую песню «Besame mucho». Артисты зажигательно исполнили популярную композицию. Зал встретил их теплыми аплодисментами.

Витас спел дуэтом с Казарновской. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВитасГалина ПисаренкоЛюбовь КазарновскаяПрограмма "Привет Андрей!"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Любовь Казарновская спела дуэтом с Витасом легендарную песню
Интересно?
Поделись с друзьями: