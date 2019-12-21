Любовь Казарновская спела дуэтом с Витасом легендарную песню

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей! был посвящен «Голубым огонькам». Андрей Малахов пригласил в студию звезд этой новогодней передачи. Игорь Николаев, Ефим Шифрин и другие артисты раньше готовились к записи этого праздничного концерта, как к экзамену. Каждая песня, исполненная в новогоднюю ночь, становилась шлягером. Именно благодаря этой передаче был открыт талант Иосифа Кобзона, который в образе Че Гевары исполнил песню о кубинской революции. Но за этот образ его едва не вырезали из эфира.

За смелые костюмы в свое время пострадали Валерий Леонтьев и даже Эдита Пьеха. А вот Алла Пугачева выбирала наряды на свой вкус, сама режиссировала свои номера и могла приглашать в студию друзей, мужей и композиторов. В студию передачи пришла Любовь Казарновская, которая уже очень редко появляется на ТВ. Она впервые выступила на «Огоньке» в 1981 году с песней Исаака Дунаевского «Заздравная».

«Попала я туда совершенно невероятно. Только победила на конкурсе Глинки. Совсем молодая девочка, выпускница консерватории. И вдруг звонок: вас утвердили на новогодний «Огонек». Ну представляете, какое было состояние. Попасть на «Огонек» — было что-то невероятное, вытащить самый счастливый билет», — поделилась артистка.

По словам Казарновской, на следующее утро она проснулась знаменитой. Ее жизнью полностью изменилась. В то время, у многих звезд не было нарядов. так было и у оперной дивы. «Это платье я готовила к собственной свадьбе, которая не состоялась. И оно сгодилось. Платье осталось у меня. Оно, как реликвия, как талисман, до сих пор висит в шкафу», — призналась она. Также Любовь Юрьевна вспомнила, как работала с Галиной Писаренко. Она тоже пришла в студию. 90-летняя Писаренко призналась, что случайно выступила на «Огоньке», а после этого ее стали чаще приглашать на ТВ.

В конце передачи Малахов приготовил для всех сюрприз. Казарновская спела дуэтом с Витасом знаменитую песню «Besame mucho». Артисты зажигательно исполнили популярную композицию. Зал встретил их теплыми аплодисментами.