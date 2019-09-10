ЗВЕЗДЫ

Дочь Витаса снимется в китайском кино

Артист рассказал о популярности дочери в Поднебесной.

Дочь Витаса снимется в китайском кино
Витас. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

После концерта в Кремле артист поговорил с журналистами и поделился новостями о своей дочери. Витас признался, что сам не был образцовым учеником и его оценки были далеко от идеальных. В отличие от него 10-летняя дочь Алла учится очень хорошо. 

Витас
Витас. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певец, однако, отметил, что до сих пор ни разу не принял участие во встречах родителей с учителями — туда ходит его жена. Витас добавил, что дочь уже пошла по его стопам и становится настоящей звездой. 

Как и знаменитый папа, Алла стала знаменитой в Китае. Артист уже даже начал петь с ней дуэтом. Недавно они выступили на одном из китайских стадионов перед 25 тысячами зрителей. По словам певца, поклонники «рвали на части» его талантливую дочь. 

Витас добавил, что продюсеры из Китая Алле предложили сняться в фильме. Артист не скрывает, что гордится дочерью и уверен в ее большом будущем. 

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Дочь Витаса снимется в китайском кино
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