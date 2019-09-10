Дочь Витаса снимется в китайском кино

После концерта в Кремле артист поговорил с журналистами и поделился новостями о своей дочери. Витас признался, что сам не был образцовым учеником и его оценки были далеко от идеальных. В отличие от него 10-летняя дочь Алла учится очень хорошо.

Певец, однако, отметил, что до сих пор ни разу не принял участие во встречах родителей с учителями — туда ходит его жена. Витас добавил, что дочь уже пошла по его стопам и становится настоящей звездой.

Как и знаменитый папа, Алла стала знаменитой в Китае. Артист уже даже начал петь с ней дуэтом. Недавно они выступили на одном из китайских стадионов перед 25 тысячами зрителей. По словам певца, поклонники «рвали на части» его талантливую дочь.

Витас добавил, что продюсеры из Китая Алле предложили сняться в фильме. Артист не скрывает, что гордится дочерью и уверен в ее большом будущем.