Контрастный образ: Каменских предстала в кружевном корсете и брюках с лампасами

Настя Каменских больше не работает в дуэте с Потапом. Однако в прошлом году пара перестала скрывать свой роман. Они сыграли свадьбу в Киеве.

Теперь певица строит сольную карьеру, а избранник помогает ей освоить мировую сцену. Девушка выучила испанский язык и теперь выпускает треки в стиле латино. Несмотря на то, что артистка стала замужней дамой, ее образы по-прежнему являются олицетворением сексуальности.

На днях Каменских выпустила новый музыкальный ролик на трек Lollipop («Леденец»). Для съемок она облачилась в белый кружевной корсет, который подчеркнул ее загорелую кожу. Образ певица дополнила черными широкими брюками с лампасами для контраста.

Полупрозрачные туфли на каблуке дополнили наряд. Настя также сделала высокой хвост, а локоны заплела в косичку. Она то танцевала, то принимала чувственные позы в кресле для ролика.

«Настроение — леденец», — написала она в соцсети.

Поклонники были сражены ее образом. Многие не стали скрывать, что Каменских будоражит их сознание пикантными кадрами. «Фантастически красивая королева Настя», «Просто вау», «Шикарная», «Потап везунчик!», «Просто идеальная женщина», «Нет никого краше», «Секс-бомба», «Вот это формы», «Так нельзя, в корсете еще стройнее», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее певицу часто подозревали в беременности. Фанаты считают, что Настя должна реализовать себя как мама. Однако артистка не спешит рожать ребенка. А ее новый образ доказал, что пока об интересном положении говорить рано.